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مقتل خمسة أشخاص باطلاق نار جنوبي إيران

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الشرطة الايرانية مساء يوم الاثنين عن مقتل 5 أشخاص في مدينة شيراز جنوبي البلاد.
وقالت الشرطة إن "القاتل هو صهر العائلة، مشيرة إلى أنه قتل زوجته واثنين من أشقائها وطفلين، كما اختطف اثنين آخرين من عائلة زوجته قبل تصفيته في مواجهة مع الشرطة".

من جهته، صرح مصطفى بحريني النائب العام والحرس الثوري لمحافظة فارس بأن "شخصا دخل منزل عائلة زوجته وقتل خمسة من أفراد هذه الأسرة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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