مقتل خمسة أشخاص باطلاق نار جنوبي إيران

وقالت الشرطة إن "القاتل هو صهر العائلة، مشيرة إلى أنه قتل زوجته واثنين من أشقائها وطفلين، كما اختطف اثنين آخرين من عائلة زوجته قبل تصفيته في مواجهة مع الشرطة".

من جهته، صرح مصطفى بحريني النائب العام والحرس الثوري لمحافظة فارس بأن "شخصا دخل منزل عائلة زوجته وقتل خمسة من أفراد هذه الأسرة".

