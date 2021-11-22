إعلام عبري: المغرب يقتني أنظمة إسرائيلية متطورة مضادة لطائرات "الدرون"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أفادت تقارير إعلامية عبرية، اليوم الإثنين، أن المغرب اقتنى نظام ”SKYLOCK“ المضاد للطائرات بدون طيار، الذي تصنعه شركة SkylockSystems، وهي جزء من مجموعة ”Avnon“ الإسرائيلية بهدف تطوير قدرات المملكة في حماية المنشآت الحيوية والحساسة والمدنية والعسكرية.

وأكدت قناة ”إي 24 نيوز“ الإسرائيلية نقلا عن صحيفة ”Globes“ المتخصصة في المعاملات المالية، أن المغرب اقتنى هذا النظام الدفاعي المضاد لطائرات ”الدرون“ إلى جانب 26 دولة أخرى، من ضمنها دول من شرق آسيا، وذلك خلال فعاليات معرض دبي للطيران الذي استمر من 14 إلى 18 تشرين الثاني نوفمبر الجاري.