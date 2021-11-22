شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اشتية: تلقينا وعودا دولية جدية باستئناف تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إنه تلقى وعودا دولية جدية باستئناف تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن ذلك جاء على هامش اجتماع الدول المانحة الذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو.



وطالب اشتية، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية المنعقدة بمدينة رام الله، اليوم الإثنين، الدول المانحة الاعتراف بدولة فلسطين، والضغط على إسرائيل من أجل استرداد الحقوق الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بعائدات الضرائب الفلسطينية ”المقاصة“.