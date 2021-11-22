شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش نائب التنسيقية يطالب بالتسويق لقانون تنمية المشروعات وشرح مزاياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ضرورة التسويق لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020، وتذليل أي معوقات أمام تفعيله على أرض الواقع.

جاء ذلك فى كلمته خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة نتائج معرض تراثنا 2021 للحرف اليدوية والتراثية والذى أقيم في شهر أكتوبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والوقوف على المعوقات التى تواجه أصحاب الحرف المشاركين فى المعرض.

وقال درويش: "قانون تنمية المشروعات قانون مهم ويتضمن مزايا وحوافز والقانون صدر عام 2020، ولائحته صدرت فى شهر أبريل الماضى، ولابد من شرحه للناس وتعريفهم بمزاياه، وهو عبء يقع على جهاز تنمية المشروعات للشرح والتعريف بمزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لدعم وتوسيع إقامة المشروعات، لذلك هناك ضرورة للتفعيل وسرعة الأداء".