شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تشكر القيادة السياسية لدعمها الحرف اليدوية والتراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي اهتمامه بدعم وإحياء الحرف اليدوية والتراثية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة نتائج معرض تراثنا 2021 للحرف اليدوية والتراثية والذي أقيم في شهر أكتوبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال النائب محمد مرعي، رئيس اللجنة، إن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مهتم بهذه الجلسة، وطلب من اللجنة إعداد تقرير عنها للعرض على المجلس.

وأضاف مرعي، أن اللجنة استمعت للعشرات من العارضين أصحاب المشروعات الصغيرة الذين شاركوا في معرض تراثنا، وتحرص بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية علي تذليل أي عقبات أمامهم سواء فيما يتعلق بالتسويق لمنتجاتهم وزيادة عدد المعارض وبخصوص التخصص في التدريب والدعم الفني وغيره.

وأشار مرعي، إلي أن اللجنة توصي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بوضع رؤية جماعية للتسويق للمنتجات التي ينتجها أصحاب الصناعات والحرف اليدوية والتراثية، وأن تكون رؤية أكثر في المحافظات بالنسبة لإحلال الواردات، لافتا إلي أن اللجنة طلبات وضع سياسة ائتمانية جديدة للجهاز.

وتابع رئيس لجنة المشروعات: "المعارض تأتي بمردود جيد علي العارضين، لذلك يجب توسيع القاعدة، وزيادة عدد العارضين في المعرض، مع إمكانية زيادة عدد المعارض.

وتحدث مرعي، عن مزايا وحوافز القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وما ينص عليه من تفعيل الشباك الواحد لإصدار التراخيص للمشروعات وتيسير الإجراءات، وتقنين أوضاع المشروعات التابعة للاقتصاد غير الرسمي ومنحها ترخيص مؤقت ثم نهائي، وكذلك المزايا والإعفاءات الضريبية، وغيرها.

من جانبها، قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة: "فخورة بأن 60% من الحضور في الجلسة من المشاركين بمعرض تراثتا سيدات، ونرحب بكم في مجلس النواب، وندعمكم ونستهدف تذليل أي معوقات تواجهكم".

وأشارت أبو السعد، إلي أن هناك حاجة للدعم الفني والتطوير المستمر للمشروعات والصناعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية، لإحياء هذه الحرف وخلق فرص عمل.

وأكدت أبو السعد على ضرورة دعم تسويق منتجات المشروعات والصناعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية لتشجيعها.

وطالب النائب سيد سلطان، عضو لجنة المشروعات، بتسويق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020، لتعريف المواطنين بمزايا وحوافز القانون الذي يعالج العديد من المشكلات.

وأشار إلي تأييده مقترحات العارضين المتواجدين في الاجتماع بضرورة وجود معرض دائم في كل محافظة لعرض منتجاتهم، وكذلك أهمية التدريب المتخصص.

بدوره، قال النائب طارق السيد، للعارضين: "بالنسبة للتسويق للمنتجات، لازم تحدد المكان الذي تريد التسويق وعرض المنتجات فيها، احنا داخلين علي حزم الكترونية كبيرة الفترة المقبلة، وتكلفة التسويق الإلكتروني ضئيلة جدا".