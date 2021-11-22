شكرا لقرائتكم خبر عن فرار جماعي لمليشيا الحوثي من مقراتها في تعز (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر أحمد المسيبلي مستشار وزير الإعلام اليمني مجموعة من الصور وثق خلالها عناصر من ميليشيا الحوثي وهم يغادرون مقار كانت تستخدم لقياداتهم وللاعتقالات في مناطق مختلفه في شرعب بمحافظة تعز.

وأضاف المسيبلي، عبر حسابها في “تويتر”، أن كثيرا من المشرفين الحوثيين اختفوا وحالة من الهلع والخوف حاليا لدى أتباعهم”.

يأتي ذلك فيما تستمر القوات المشتركة اليمينة بالتقدم في جنوب محافظة الحديدة باليمن، وسط خسائر كبيرة لميليشيا الحوثي، شملت مقتل قياديين وتدمير مراكز مهمة.

وفي التفاصيل قال مصدر عسكري لوسائل إعلام محلية، إن قياديَيْن حوثيين قتلا في منطقة جبل راس جنوب المحافظة، بالإضافة إلى تدمير التحالف مركزاً للقيادة والسيطرة.

وأضاف أن القياديين هما محمد عبدالله شرف أبو طالب، وعبدالله الرحومي، مشيراً إلى أنهما قتلا مع عدد من عناصر الميليشيا بغارة لطيران التحالف بمديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، وفقا لـ”العربية”.

كذلك، أضاف أن القيادي الحوثي أبو طالب يشغل منصباً في جهاز “الأمن الوقائي” التابع للميليشيا.

في سياق المعارك الميدانية، أعلنت القوات المشتركة والمقاومة التهامية استعادة السيطرة الكاملة على مديرية حيس، مشيرة إلى أنها الخليج 365 التقدم شمالاً لاستعادة السيطرة على مديرية الجراحي جنوب شرقي المحافظة.

هذا وتمكنت القوات المشتركة خلال الساعات الماضية من السيطرة على خط الإمداد للميليشيات عند مفرق العدين وواصلت التقدم شرقاً باتجاه السلسلة الجبلية.

بدورها دعمت مقاتلات تحالف دعم الشرعية مركزاً للقيادة والسيطرة تابعاً للميليشيا في منطقة جبل راس أقصى جنوب شرق الحديدة، كانت تستخدمه للتشويش على الاتصالات وتوجيه الطائرات المسيرة.

وكان الجيش اليمني قد أطلق، عملية عسكرية جديدة في محافظة شبوة جنوب محافظة مأرب، وذلك لتحرير مديريات بيحان وعسيلان وعين.