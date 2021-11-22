ميركل: تدابير مكافحة كورونا غير كافية

برلين: أعربت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها انجيلا ميركل، عن اعتقادها بعدم كفاية التدابير الراهنة لمكافحة كورونا، وذلك في ظل التطور المأساوي لحالات العدوى.

جاء ذلك وفقاً لما نقله مشاركون في مشاورات أجرتها رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي في برلين اليوم الإثنين.

ونقلت هذه المصادر عن ميركل قولها في مداخلة عبر الفيديو من ديوان المستشارية:" نحن نواجه موقفاً مأساوياً للغاية، والمعمول به الآن ليس كافياً".

وحذرت ميركل: "نحن نواجه وضعاً سيتجاوز كل شيء شهدناه حتى الآن" مشيرة إلى أنه حتى قاعدة "2 جي" التي تقصر الدخول إلى الأماكن المختلفة على الملقحين والمتعافين، لم تعد كافية.

وقالت ميركل إن "التطعيم مهم وصائب"، لكنها قالت إن التطعيم لم يعد يجدي الآن في وقف هذا التطور بل إنه يساعد فقط في إبطائه، وذكرت أن أطباء الرعاية المركزة يصفون الموقف بأنه شديد المأساوية.

ورأت ميركل أنه يتعين على الولايات أن تقر بحلول الرابع والعشرين من الشهر الجاري تدابير يتم العمل بها بعد انتهاء العمل بوضع الوباء على المستوى الوطني في الخامس والعشرين من هذا الشهر.

وقالت ميركل إن "أعداد الإصابات تتضاعف كل 12 يوماً وتوقعت ارتفاع أعداد الإصابات في الأسبوع الجاري".

وطالبت ميركل بالإسراع في وقف الارتفاع الأسي وإلا فإن القدرة على التصرف ستصل إلى أقصى حدودها، وأضافت ميركل أن لديها انطباعاً بأن الكثير من الناس ليسوا على دراية بمدى خطورة الموقف.