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رسمياً.. 11 لاعباً يتنافسون على جائزة الأفضل في العالم

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بغداد - ياسين صفوان - ووفقاً للموقع الرسمي لفيفا، فإن تلك القائمة ستتقلص إلى 3 لاعبين فقط، في شهر كانون الثاني المقبل، وسيتم التعرف على الفائز في حفل سيقام عبر الإنترنت، يوم 17 كانون الثاني 2022.

وأضاف فيفا، أن من سيشارك في التصويت هم قادة ومدربو جميع المنتخبات الوطنية في العالم بالإضافة إلى الجماهير، الذين يمكنهم الآن اختيار اللاعب الأفضل بالنسبة لهم من خلال الموقع الرسمي للاتحاد.


وإليكم القائمة المرشحة للفوز بالجائزة لعام 2021:

محمد صلاح (مصر / )

كريم بنزيما (فرنسا / )

كيفين دي بروين (بلجيكا / مانشستر سيتي)

(البرتغال / يوفنتوس / مانشستر يونايتد)

روبرت ليفاندوفسكي (بولندا / بايرن ميونخ)

ليونيل (الأرجنتين / / باريس سان جيرمان)

(البرازيل / باريس سان جيرمان)

إيرلينج هالاند (النرويج / بوروسيا دورتموند)

جورجينيو (إيطاليا / )


نجولو كانتي (فرنسا / تشيلسي)

كيليان مبابي (فرنسا / باريس سان جيرمان)

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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