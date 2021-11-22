شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تعلن إحباط عمليات إرهابية وضبط أسلحة ومتفجرات إيرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الإثنين، أنها ألقت القبض على ”عناصر إرهابية“ شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية تستهدف الأمن والسلم الأهلي.



وقالت الوزارة، في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع تويتر: ”في إطار الجهود الأمنية لحفظ أمن الوطن وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني .. المباحث والأدلة الجنائية: القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية تستهدف الأمن والسلم الأهلي“.