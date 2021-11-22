شكرا لقرائتكم خبر وزيرة خارجية ليبيا تعود للظهور.. والدبيبة يترشح للرئاسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عادت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش للظهور وممارسة نشاطها الدبلوماسي مجددا، بعد إحالتها للتحقيق ومنعها من السفر أخيرا من قبل المجلس الرئيسي الليبي.

والتقت المنقوش أمس، وزير خارجية الاتحاد السويسري إجنازيو كاسيس الذي يزور ليبيا حاليا، وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها لتشمل المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة في ليبيا، وأهمية تحقيق الاستقرار على كامل التراب الليبي.

على صعيد آخر قدم رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية ديسمبر، عشية إغلاق باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات.

وقدم الدبيبة أوراق ترشحه داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، وفق مشاهد مباشرة بثها التلفزيون الرسمي.

وقد تقدم رئيس البرلمان عقيلة صالح، بأوراق ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة بمقر المفوضية العليا للانتخابات في بنغازي.

ولا يزال الغموض يحيط بالانتخابات المزمعة في ظل خلافات حول القواعد الدستورية، وعقب فتح باب الترشح، قدم سياسيون وشخصيات عامة ليبية أوراق ترشحهم، من بينهم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ورئيس الحكومة الليبية الأسبق علي زيدان، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا.