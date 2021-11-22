العراق يخضع للطعون ويعود للفرز اليدوي للانتخابات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس أنها ستبدأ بعملية جديدة لإعادة العد والفرز اليدوي، استنادا إلى قرارات صادرة عن الهيئة القضائية للانتخابات.

وقالت المفوضية، في بيان «عرض على مجلس المفوضين في المفوضية آخر مستجدات العملية الانتخابية، بعد أن تم النظر في كافة الطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، البالغ عددها 1436 طعنا».

وأوضح البيان «لقد وردت في آخر القرارات الصادرة عن الهيئة، والتي تضمنت 1415 قرارا برد طعون المرشحين، ونقض 21 قرارا لمجلس المفوضين، و15 قرارا كانت لأسباب إجرائية ترتب على إثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، والبقية وعددها ستة قرارات كان قبول الطعن فيها لأسباب قانونية وفنية ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع».

وأظهرت النتائج الأولية تقدم الطائفة الصدرية.