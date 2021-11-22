شكرا لقرائتكم خبر محاكمة إخواني مغربي في مقتل طالب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفقا لموقع «le 360» المغربي، نشرت عائلة أيت الجيد دعوة لحضور جلسة اليوم، التي سيمثل فيها عبد العالي حامي الدين، المتهم الرئيسي في هذه القضية التي يتابعها الرأي العام الوطني باهتمام كبير.
وكان مقررا محاكمة حامي الدين في 29 يونيو الماضي، غير أن تخلف الشاهد الوحيد في القضية عن الحضور دفع هيئة الحكم إلى تأجيل المحاكمة إلى غاية 23 نوفمبر الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر محاكمة إخواني مغربي في مقتل طالب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.