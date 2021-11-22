شكرا لقرائتكم خبر محاكمة إخواني مغربي في مقتل طالب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظر محكمة الاستئناف في فاس المغربية اليوم، قضية القيادي الإخواني في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين المتهم بقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد في 1993.

ووفقا لموقع «le 360» المغربي، نشرت عائلة أيت الجيد دعوة لحضور جلسة اليوم، التي سيمثل فيها عبد العالي حامي الدين، المتهم الرئيسي في هذه القضية التي يتابعها الرأي العام الوطني باهتمام كبير.

وكان مقررا محاكمة حامي الدين في 29 يونيو الماضي، غير أن تخلف الشاهد الوحيد في القضية عن الحضور دفع هيئة الحكم إلى تأجيل المحاكمة إلى غاية 23 نوفمبر الحالي.