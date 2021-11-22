التحالف يرصد خطرا وشيكا على الملاحة الدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس رصد تحركات ونشاطات عدائية لميليشيات الحوثي في استخدام زوارق مفخخة، مشددا على وجود مؤشرات خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر، وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة.

وكانت مقاتلات التحالف العربي أحبطت محاولة هجوم لميليشيات الحوثي في جبهة مأرب الجنوبية، مؤكدا أن 25 استهدافا دمر 12 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرا من الميليشيات.

ميدانيا سيطرت القوات المشتركة على مناطق وجبال استراتيجية تحاذي عددا من المديريات بمحافظتي تعز والحديدة، وسط انهيارات كبيرة وخسائر فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وقال إعلام العمالقة «إن العملية تكللت بتحرير مناطق واسعة وجبال استراتيجية وهي: جبل المغارب في مديرية جبل راس، وجبل محور العبد المطل على مديرية جبل راس بمحافظة الحديدة، وجبال الروينة والسوهيرة والطور والعديد من الجبال في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، وجبال الغازية وحبيطان وقحبر وعمر والدباس باب الفج بمديرية حيس، وسيطرت القوات على العديد من المناطق والوديان أهمها وادي نخلة شرق مديرية حيس، وقال العميد الركن علي حسن الجهوري

مستشار قائد ألوية العمالقة، «إن القوات المشتركة نفذت عملية هجوم على المستوى التكتيكي المنظم لتأمين مدينة حيس، تم التخطيط لها بشكل جيد».

وأضاف، «إن هذه العملية ردت على الفهم الخاطئ لعملية إعادة انتشار القوات المشتركة، والزوبعة التي أثارها إعلام العدو والتي تتحدث عن الإنسحاب تحت ضغط نيران العدو، وهذا غير صحيح». مؤكدا أن القوات المشتركة أمنت مدينة حيس وضواحيها.

وقامت القوات المشتركة بفتح الطرقات الواصلة بين المناطق، وتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي بصورة كثيفة.

إلى ذلك قالت، بعثة الأمم المتحدة في الحديدة «أونهما»، «إنها تراقب الوضع عن كثب، عقب التصعيد العسكري الدائر في المديريات الجنوبية بمحافظة الحديدة».

وقالت البعثة في تغريدات على تويتر «نتابع التقارير التي تفيد بوقوع اشتباكات حادة وتصعيدات عسكرية أسفرت عن عدد كبير من الضحايا المدنيين في المديريات الجنوبية بمحافظة الحديدة، وخصوصا في حيس والتحيتا».

وأضافت، «تكرر أونمها مناشدة أطراف النزاع التحلي بضبط النفس وتذكرهم بواجب الوفاء بالتزاماتهم نحو حماية المدنيين وأخذ كل التدابير لمنع أي تصعيدات من شأنها التأثير سلبا على المواطنين».

أهداف حققها التحالف العربي:

25 استهدافا.

12 آلية دمرت.

150 قتيلا ومصابا.

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