جونسون يواجه تمردا في بريطانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تمردا جديدا داخل حزبه المحافظ الحاكم بسبب تعديلات مقترحة على تمويل الرعاية الاجتماعية، من شأنها أن تجعل أفقر سكان المملكة المتحدة يضطرون إلى بيع منازلهم لتعويض النقص في الدعم. ووفقا لوكالة «بلومبيرج» للأنباء، من المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان بشأن مشروع قانون الرعاية الصحية والاجتماعية الرئيسي للحكومة، والذي وصفته الحكومة بأنه إصلاح للنظام «المنهار» في البلاد ولضمان أن يضطر عدد أقل من كبار السن لبيع أصولهم الخاصة لتلقي الرعاية، وسوف يتم تمويل المشروع من خلال زيادة ضريبية قدرها 12 مليار جنيه إسترليني (16 مليار دولار).



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