الأمم المتحدة تحذر من انهيار جديد بأفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الأمم المتحدة تحذيرا بشأن التداعيات الحادة للانهيار المحتمل للقطاع المصرفي في أفغانستان. وجاء في تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس «التكلفة الاقتصادية لانهيار النظام المصرفي وتداعياته الاجتماعية السلبية سوف تكون كبيرة». وأضاف التقرير «إنه كلما طال أمد استعادة النظام المصرفي والمالي، كلما طال أمد فترة التعافي بسبب فقدان الثقة اللاحق من وجهة نظر الأسواق الدولية». وتابع التقرير «هذا التآكل سوف يكون من الصعب إصلاحه وقد يستغرق الأمر عقودا». وقالت الأمم المتحدة «إن حماية جزء من النظام المصرفي التجاري على الأقل أمر مهم أيضا للاستمرار في البرامج الإنسانية».

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