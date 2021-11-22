حالة الطقس.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة التقلبات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبوأت بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس السئ التي ضربت البلاد في كافة المحافظات ستنتهي غدًا، مضيفًا: "ستشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية وشبورة مائية خفيفة".

وأضاف شاهين في اتصال هاتفي لبرنامج صالة التحرير تقديم الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد"، أن محافظة الإسكندرية شهدت سقوط أمطار متوسطة منذ ظهر اليوم وحتى الثالثة عصرًا، والآن لا يوجد بها أية سحب بعدما تحرك المنخفض الجوي ناحية الشرق.

وأوضح: "الأمطار موجودة في محافظة بورسعيد وهي متوسطة الشدة في شمال ووسط سيناء".

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