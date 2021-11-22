​جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية لخدمة أهالي قرية كوم الضبع بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت جامعة عين شمس، عن انطلاق قافلة تنموية شاملة لمحافظة قنا تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة عين شمس وأشرف غريب الداودي محافظ قنا، والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع؛ لخدمة أهالي قافلة التنمية قرية كوم الضبع مركز نقادة.

وذكرت الجامعة في بيان، اليوم أن القافلة الخدمية التي تشرف عليها الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة، وسهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تشارك فيها كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والهيئة العامة لتعليم الكبار.

وقالت الجامعة، إن القافلة تقدم خدمات طبية مجانية للمواطنين في تخصصات (العظام - الأطفال - الأنف والأذن- الرمد- الباطنة- الصدر- الأسنان- الجلدية- القلب- أمراض النساء) بالإضافة لصرف العلاج مجانًا، إلى جانب خدمات أخرى

اجتماعية مع تقديم بعض المساعدات العينية، إلى جانب خدمات محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك على مدى 3 أيام هي مدة القافلة الخدمية.