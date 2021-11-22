تعافي 18 من مصابي "الوجبة المدرسية" في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن مستشفى البداري المركزي في محافظة أسيوط تعافي 18 من تلاميذ مدرستي البداري وقوص المصابين باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة مدرسية صباح اليوم الإثنين.

وقد قرر المحافظ اللواء عصام سعد إيقاف صرف الوجبة المدرسية الحكومية للتلاميذ والطلاب في جميع مدارس المحافظة، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، وإلى حين وصول نتائج عينات البسكويت التي تناولها الطلاب، من وزارة الصحة.

ووفق بيان رسمي من المحافظة، ارتفع عدد الطلاب المصابين إلى 25 حالة في مركزي البداري والقوصية. وذلك بعد تلقي بلاغ من رئيس مركز القوصية بوجود حالات جديدة في مدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية.

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