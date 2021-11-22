أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي أن مطار صنعاء تحول لقاعدة عسكرية للتجارب والهجمات العابرة للحدود، وذلك في تصريحات لقناة "العربية". وأشار التحالف العربي إلى أن الحوثيون يشكلون خطرا على سلامة الطائرات الأممية والمنظمات وأطقمها الإغاثية. وأضاف أن إيران حولت مطار صنعاء لموقع رئيسي لإطلاق الهجمات العدائية، مشيرا إلى أن إيران استخدمت مطار صنعاء لنقل كافة أنواع الأسلحة للحوثيين. وعرضت القناة فيديو يكشف استخدام الحوثي لطائرة أممية بمطار صنعاء لمحاكاة سيناريو اعتراض وتدمير، مبينا أن الحوثي استخدم طائرة أممية للتأكد من عمل وفاعلية منظومة دفاع جوي. وكان التحالف العربي أعلن عن استهداف مليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير 7 آليات وخسائرها البشرية تجاوزت 40 عنصرا. ولفت إلى تنفيذ 10 استهدافات ضد الميليشيات في مأرب والبيضاء والجوف باليمن.



كانت هذه تفاصيل خبر التحالف : الحوثي يحول مطار صنعاء لقاعدة عسكرية للتجارب والهجمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.