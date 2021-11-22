مصر: أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 42 دقيقة

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، رفض بلاده مصر استخدام الأراضي اليمنية لتهديد أمن السعودية والملاحة الدولية في البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال استقبال شكري، اليوم الإثنين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

وقال وزير الخارجية المصري، “نرفض استخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد أمن السعودية أو أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر”.

وشدد الوزير المصري على ضرورة دعم مسار الحل السياسي في اليمن وتطلعات الشعب نحو غد أكثر إشراقًا.

وأعاد شكري التأكيد مجددا على أن “أمن اليمن واستقراره يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة”.

وصرّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة للمبعوث الأممي على توليه المنصب مُعربًا عن التطلع لأن تسهم مساعيه في دفع مسار الحل السياسي في اليمن باعتباره السبيل الأمثل للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة اليمنية الممتدة، استنادًا إلى المرجعيات الدولية المُتفق عليها.

وأكد الوزير دعم مصر لمهمة المبعوث الأممي ولكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في سبيل تحقيق التسوية المنشودة.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية تطرق خلال اللقاء إلى محددات الموقف المصري من الأزمة اليمنية؛ والقائم على مساندة وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وضرورة دعم مسار الحل السياسي.

من جانبه، أحاط المبعوث الأممي وزير الخارجية باتصالاته ومساعيه التي قام بها خلال الفترة الماضية لاستكشاف آفاق التحرك نحو استئناف الحوار الشامل بين الأطراف اليمنية.

كما تطرق إلى آخر مستجدات الوضع السياسي والميداني على الساحة اليمنية. وأعرب المسئول الأممي عن التقدير لدور مصر الداعم لليمن، وتطلعه إلى العمل مع القاهرة خلال المرحلة المقبلة لما فيه صالح اليمن وشعبه الشقيق.