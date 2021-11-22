ليبيا.. 80 مرشحا لخوض سباق الانتخابات الرئاسية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 55 دقيقة

وصل عدد المرشحين لخوض سباث الانتخابات الرئاسية في ليبيا إلى نحو 80، وذلك بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات، اليوم الاثنين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المفوضية العليا للانتخابات الليبية، تأكيدها أن عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة تجاوز 80 مرشحا.

وأوضحت المفوضية أنه “نظرا لتزايد أعداد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية، بحلول اليوم (الاثنين) الأخير ضمن الأيام المحددة للتقدم للترشح، ونظرا لضيق الوقت اللازم لاستيفاء عملية التدقيق في طلبات الترشح، وبالتالي عدم إمكانية عرض البيانات والإحصائيات الكاملة حول المترشحين، قرر مجلس المفوضية.. تأجيل موعد المؤتمر الصحفي إلى يوم غد الثلاثاء.. في تمام الساعة 12 ظهرا”.

وفي 8 نوفمبر الجاري، بدأت مكاتب مفوضية الانتخابات في ليبيا تلقي أوراق المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأعلنت المفوضية بدء توزيع البطاقات الانتخابية على من يحق لهم التصويت.

وعقب فتح باب الترشح، قدم سياسيون وشخصيات عامة ليبية أوراق ترشحهم، من بينهم المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، وسيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ورئيس الحكومة الليبية الأسبق علي زيدان، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة، فتحي باشاغا، كما أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ترشحه.

وشهدت بعض مراكز الاقتراع التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات اعتداءات مسلحة وأعمال تخريبية من بعض المليشيات ومسلحين وخارجين عن القانون، في محاولة لعرقلة الانتخابات، رغم التلويح بعقوبات دولية على معرقليها.