خسائر الحوثي تتوالي.. مقتل 115 عنصرا في غارات للتحالف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تنفيذ عدة عمليات ضد مليشيات الحوثي، في محافظة مأرب، والساحل الغربي لليمن، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأسفرت تلك الاستهدافات بحسب بيان للتحالف، نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الإثنين، عن تدمير 16 آليه عسكرية، والقضاء على 115 عنصراً إرهابياً، من مليشيات الحوثي.

وفي تفاصيل العمليات، أوضح التحالف أنه نفذ في مأرب (22) عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية خلال الساعات الـ24 الماضية.

فيما نفذ (5) عمليات استهداف بالساحل الغربي، لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين اليمنيين هناك.

وأوضح أن عمليات الساحل الغربي استهدفت آليات عسكرية، وموقعا لتخزين الصواريخ الباليستية، مشددا على دعمه لعمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي، خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم.