إيران تواصل زعزعة أمن منطقة الخليج.. خطف زوارق ودعم للإرهابيين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - تواصل إيران سلوكها العدائي تجاه دول الخليج العربي حيث حادثة تلو الأخرى بذرائع واهية وأجندات ينفذها إرهابيون.

اليوم الإثنين، كان شاهدا كما الأيام الخوالي على عدائيات إيران، حيث كانت البداية من بحر عمان عندما أعلنت طهران احتجازها زورقين للصيد مملوكين لمواطنين من سلطة عمان.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إيرنا”، اليوم الإثنين، عن نائب قائد وحدة حماية الثروة السمكية في هرمزغان، مهرداد رامش جان قوله إن “عملية احتجاز الزورقين تم في ميناء جاسك في محافظة هرمزغان جنوب شرق إيران المطلة على بحر عُمان”.

وأشار رامش جان إلى أنه “تم اعتقال ثلاثة أشخاص كانوا على متن الزورقين”، مبيناً أنه “تم تقديم الزوارق مع المعدات المضبوطة بالإضافة إلى المعتقلين الثلاثة إلى السلطات القضائية في مدينة جاسك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

وزعم المسؤول الإيراني أن “القاربين انتهكا المياه الإقليمية الإيرانية ودخلوا إلى ميناء جاسك وكانوا يقومون بعملية صيد للأسماك بطريقة غير قانونية”.

وعادة ما ينتهك الصيادون الإيرانيون المياه الإقليمية للدول العربية أثناء عمليات الصيد خصوصاً على المياه المطلة لمدينة بوشهر جنوب إيران المطلة على الخليج العربي.

البحرين تضبط أسلحة مصدرها إيران

وفي وقت لاحق من اليوم، ألقت البحرين القبض على عناصر إرهابية على صلة بإيران شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية بالبلاد.

ونفذت وزارة الداخلية البحرينية عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، أحبطت الهجمات الإرهابية.

وأعلنت إدارة المباحث والأدلة الجنائية عن القبض على العناصر الإرهابية المتورطة، التي كانت تسعى لتفيذ عمليات تستهدف الأمن والسلم الأهلي بالبحرين.

وأكد الأمن البحريني ضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران، لدى تلك العناصر، المرتبطة أيضا بمجموعات إرهابية موجودة في إيران.

و في 29 سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن إدارة التحريات المالية قامت بإحالة عدد من الأشخاص للنيابة العامة، لارتباطهم بتحويلات مالية مشبوهة مع أحد الأذرع التمويلية لحزب الله الإرهابي الموالي لإيران.

وأوضحت إدارة التحريات المالية -حينها- أن تلك التحويلات تسلمها عدد من الأشخاص، الذين قاموا بتملك عقارات في مملكة البحرين، بغرض التمويه والاستفادة من عوائد الأموال لأغراض التمويل الإرهابي، موضحة أنه تم التحفظ على هذه العقارات في إطار الإجراءات القانونية المتخذة.

ومرارا أحبطت السلطات الأمنية في البحرين جرائم يقف خلفها الحزب الإرهابي في البلاد، كان من أبرزها إعلان أجهزة الأمن البحرينية في يوليو/تموز 2017 ضبط خلية إرهابية على صلة بمليشيات حزب الله اللبناني تخطط لأعمال تضر بأمن البحرين وعدد من دول الخليج.

وكشفت السلطات أن مؤسس تلك الخلية الإرهابية يتلقى الدعم المادي لتسيير أعمال التنظيم الإرهابية من حزب الله اللبناني الإرهابي عن طريق شخص بحريني الجنسية، يعمل لصالح الحزب المذكور ويقيم في لبنان.

دعم ميليشا الحوثي ضد السعودية

يعتبر التصاعد القياسي لهجمات الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار نحو السعودية في صدارة تكتيكات التصعيد الإيراني عبر أدواتها باليمن.

وفي تصعيد يعتبر الأشد خلال الأشهر الأخيرة يواصل الحوثيون شن هجماتهم المتكررة ضد المنشآت الهامة في السعودية والمدن السكنية.

وكثيراً ما وجهت السعودية الاتهامات لإيران بدعم الجماعات الإرهابية كجماعة الحوثي في اليمن، وجماعات شيعية عراقية، إضافة إلى “حزب الله” اللبناني، والتي كانت تلك الجماعات -وفي مقدمتها جماعة الحوثي- سبباً في شن عدة هجمات على منشآت السعودية النفطية.