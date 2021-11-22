شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية الشيوخ" تناقش مقترح إنشاء فرع لجامعة الأزهر فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب رمضان إمام، عضو مجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر فى محافظة الإسماعيلية، قائلا: "مطلب شعبى لأهالى الإسماعيلية والسويس وجزء كبير من محافظة الشرقية".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الأمر بمثابة حلم للمواطنين لأنه سيساهم فى التخفيف عن كاهل أولياء الأمور والطلبة فى آن واحد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤن الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور يوسف عامر، لمناقشة عدد من الملفات والاقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى.

ومن جانبه رحب الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ بالاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام.