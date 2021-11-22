شكرا لقرائتكم خبر عن العارضون بـ"تراثنا" أمام لجنة المشروعات: نطالب بزيادة عدد المعارض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عدد العارضين المشاركين بمعرض تراثنا 2021، للحرف اليدوية والتراثية والذي أقيم في شهر أكتوبر الماضي، بتوسيع عدد المعارض في كل المحافظات لعرض وتسويق منتجاتهم، وحل بعض مشكلات التراخيص، وتسهيل توفير أراضي في المناطق الصناعية لإقامة مصانع صغيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة نتائج معرض تراثنا 2021 للحرف اليدوية والتراثية والذي أقيم في شهر أكتوبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقالت هيام محمد: "عندي مصنع صغير لنشاط المفروشات، وعندى 25 سيدة عاملة، نريد التوسع وتوفير مكان، وعندى مشكلة في مستلزمات الإنتاج".

كما قالت هبة إحدى العارضات: "قدمت في هيئة التنمية الصناعية للحصول على أرض لإقامة مصنع، ولم أتمكن، وأتمني من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة أن يرسل بعثات للخارج للتعلم من الصناعة وتطوراتها".

فيما قالت نجوى الشاعر، من طنطا بالغربية: "بشتغل في التطريز، بطالب ممكن يكون لينا مكان يخصص في مكان سياحي لعرض المنتجات أو في أماكن عليها إقبال مثل المطار وغيرها"، وطالبت بالتوسع في إقامة المعارض وتخصيص أماكن في كل المحافظات.

وقال حمدي أبو جبل من المحلة بمحافظة الغربية، ويعمل في صناعة الفخار، إنه يوجد في بالمدينة 250 مصنعا، عدد المرخص منها 29 مصنعا، متابعا: يوميا نحتاج 500 أسطوانة غاز، لذا نطالب بتوصيل الغاز الطبيعي".

وطالبت شريهان أحمد من دمياط، بضرورة إقامة معرض رأس البر لتسويق منتجاتهم بعد فترة توقف لدعم السيدات في إقامة الحرف اليدوية.

فيما طالبت ياسمين كشك، وأحد العاملين في صناعة الكروشية، بالتوسع في إقامة المعارض وأن يعلن أصحاب المعارض عن احتياجات العملاء قبل إقامة أي معرض.

وطلب كريم خلف، توضيح من وزارة الصناعة عن الأماكن التي سيتم بنائها في مبادرة حياة كريمة بالقري الخاصة بالمجمعات الصناعية، وأكد ضرورة تنظيم دورات تدريبية في مراكز الشباب علي الحرف المختلفة.