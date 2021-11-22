شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى الإعلامية أسماء مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمزيد من الحزن والأسى، الإعلامية أسماء مصطفى التي وافتها المنية صباح اليوم.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازي والمواساة، للنائب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، زوج الفقيدة، وللأسرة الكريمة، داعين الله أن يتقبلها في الصالحين.

كما تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازي والمواساة للمهندس مصعب أمين المتحدث الإعلامى للتنسيقية في وفاة مولودته التي وافتها المنية اليوم، داعين الله أن يتقبلها قبولا حسنا.