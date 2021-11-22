شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 159 ألف حالة عنف منزلي خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن السلطات الفرنسية سجلت زيادة بنسبة 10% في حالات العنف المنزلي عام 2020، موضحة أن معظم الضحايا من النساء.

وسجلت القوات الأمنية 159 ألفا و400 حالة عنف بين شركاء، حيث أن 139 ألفا و200 من الضحايا من النساء، فيما تضمنت معظم القضايا عنف بدني، وفي بعض الحالات كانت الإصابات قوية للغاية بحيث لم تتمكن الضحايا من العمل.

وانخفضت عدد حالات الوفاة بسبب العنف المنزلي إلى 125 خلال عام 2020، مقارنة بـ 173 حالة عام 2019 و من بين الضحايا، 102 سيدة.