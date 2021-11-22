هذا الفحص يجب أن يخضع له متعافي كورونا

واشنطن: يتوجب على المتعافين من فيروس كورونا، إجراء بعض الفحوصات للاطمئنان على سلامة الوظائف الحيوية بعد الإصابة.

وقالت الطبيبة فارفارا ريابكوفا، إنه يجب الخضوع لفحوص طبية بعد التعافي من كوفيد-19، وشددت على ضرورة التقييم المتعمق لوضع المتعافي لاحتمال إصابته بمتلازمة ما بعد المرض.

وأشارت الطبيبة، إلى ضرورة تحديد مدى تحمل جسم المتعافي للجهد العضلي الفيزيائي، بهدف تقييم حالة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي.

ويجب كذلك قياس ضغط الدم الشرياني وحالة الرئتين في جسم المتعافي من كوفيد. ومن الضروري إجراء مجموعة من تحاليل الدم والبول في المختبر بهدف الحصول على صورة أكثر تفصيلا لوضع الجسم وحالته الصحية. ويجب تقييم حالة الكبد والكليتين، وتقييم علامات استمرار الاستجابة الالتهابية (البروتين التفاعلي C ، LDH) واضطرابات التمثيل الغذائي للدهون (الكوليسترول والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة).

ووفقا للطبيبة، مثل هذا التقييم للحالة الصحية يمكن الحصول عليه، من خلال برنامج الفحص الطبي المتعمق، الذي يمكن اجتيازه مجانا في المستوصفات لكل من أصيب بكوفيد.