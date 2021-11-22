تعاون عسكري بين الكويت وبنغلاديش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

أشاد نائب رئيس الأركان العامة لهيئة الإمداد والتموين في الكويت، خالد بلال العبيدي، بالعلاقات الثنائية بين الكويت وبنغلاديش، مشددا على أهمية التعاون بين البلدين وتعزيز "العلاقات الأخوية والعسكرية".



ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية أن تصريحات العبيدي جاءت خلال مشاركته في الاحتفال الذي أقامه الملحق العسكري في سفارة بنغلاديش، أول أمس، بمناسبة الذكرى الـ 50 للقوات المسلحة البنغالية.

وصرح سفير بنغلاديش لدى الكويت، اللواء عشيق الزمان، أن الكويت وبنغلاديش شريكان استراتيجيان في مختلف المجالات بما في ذلك المجال العسكري.

وسلط العبيدي الضوء على الدور الكبير للقوات المسلحة البنغالية في حرب تحرير الكويت في سنة 1991، حيث كانت ضمن القوات الشقيقة والصديقة للكويت والتي أثمرت جهودها مجتمعه عن عدة اتفاقيات استمرت إلى يومنا هذا.

وتتعاون القوات البنغالية مع القوات المسلحة الكويتية بجد وإخلاص لتقديم الدعم الفني في العديد من المجالات، فضلا عن تقديم التضحيات أثناء مهمة إزالة الألغام.