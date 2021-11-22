انفجار في مسكن من طابقين عاصمة داغستان الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

قال مصدر في مديرية حالات الطوارئ بداغستان، إن انفجارا للغاز المنزلي وقع في مبنى سكني خاص من طابقين في عاصمة الجمهورية مدينة محج قلعة.



وأشار المصدر، إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 أطفال. وترك الانفجار أضرارا مادية كبيرة.

وأضاف: "في الساعة 15.17 تلقت خدمة الطوارئ معلومات عن سماع انفجار لخليط من الغاز والهواء في دار خاصة مؤلفة من طابقين في مدينة محج قلعة، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح".

ووفقا له، اشتعلت النيران في المنزل، وتسبب الانفجار بتدمير المبنى جزئيا.

وباشرت السلطات المختصة، بالتحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.