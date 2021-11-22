عباس يدين اعتداء الشرطة الإسرائيلية على محافظ القدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "الاعتداء الوحشي" من الشرطة الإسرائيلية على محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث، وأسرته.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عباس اتصل هاتفيا بغيث للاطمئنان عليه، وأشاد بـ"الدور الوطني للمحافظ في خدمة جماهير شعبنا في القدس وتعزيز صمودهم، والتصدي لمخططات التهويد".

وثمن عباس "صمود المقدسيين مسلمين ومسيحيين في وجه الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته بحق المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

وحسب الوكالة فإن وحدات خاصة إسرائيلية اقتحمت فجر اليوم منزل غيث وألقت قنابل صوت داخله، واعتدت عليه وعلى أبنائه وأبناء عمومته بالضرب.

وجاء هذا غداة هجوم في القدس أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل.