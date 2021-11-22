شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل ينعى الإعلامية أسماء مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ - رئيس حزب إرادة جيل، وأمين عام تحالف الأحزاب والسياسيين، بمزيد من الحزن والأسى وبقضاء الله وقدرة، وفاة الإعلامية أسماء مصطفى زوجة النائب البرلماني الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي توفيت اليوم الاثنين.

كما تقدم بالتعازى، النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل فى وفاة الإعلامية أسماء مصطفى زوجة النائب البرلماني أيمن أبو العلا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ولأهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما تقدم أعضاء وقيادات حزب إرادة جيل بخالص التعازي والمواساة في وفاة الإعلامية أسماء مصطفى زوجة النائب البرلماني الدكتور أيمن أبو العلا، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وإن لله وإن إليه راجعون.