شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ: المناقشات الثرية وتوصيات المجلس تؤكد أهمية عودة الغرفة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن الدور الهام للمجلس اليوم من خلال مناقشته للتقرير البرلماني عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، أحمد سمير، حول إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، يؤكد مدي أهمية التعديلات الدستورية التى أقرت عودة الغرفة البرلمانية الثانية.

وأضاف أبو شقة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن ما حدده الدستور والقانون المنظم من اختصاصات لمجلس الشيوخ يقدم دلاله واضحة على دوره الهام والمؤثر في فن التشريع، لنكون أمام معالجة تشريعية واقتراحات برغبة.

ووجه أبو شقة، تحية لمقدمي الاقتراحات برغبة، مشيراً إلي أن ما تضمنه التقرير البرلماني يحقق الغاية المنشودة لجذب مزيد من الاستثمارات، بأن نكون أمام ضمانات وحوافز، ويراعي ما هو مستقر عليه في هذا الشأن في النظم المقارنة.

من جانبه أثنى النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، علي التعاون بين مجلس الشيوخ والحكومة في شأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية، معتبرا إياه مثالا يحتذي به في التطبيق، مشيراً إلي أن مقدمي الاقتراحات ومناقشات اللجنة استطاعت حل مشاكل غير عادية، حتي أصبح حاليا كل من في البورصة يعلم ما له وما عليه.

وقال الخولي، إن هناك معلومات للأسف منقولة بالخطأ فى الشارع، وهذه الشائعات ليست ذات تأثير حميد.

وفي السياق ذاته، أشاد الخولي، بوزير المالية خلال المناقشات حول القضية قائلاً: "مش متخيلين السلاسة في حل هذه الموضوعات.. حاجات كثير ممكن تحل في زمن قصير، بشكر الحكومة واللجنة".