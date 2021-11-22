شكرا لقرائتكم خبر عن "تنمية المشروعات": إنشاء 330 مجمعا صناعيا حرفيا فى 52 مركزا بحياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد الملك رئيس قطاع الفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن القري التي أدرجت في مبادرة حياة كريمة سيتم إقامة مجمعات صناعية حرفيها فيها تشمل كل شيء خاص بالحرفة والإنتاج والتصنيع، مما يساهم فى دعم الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية، وخلق فرص عمل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة نتائج معرض تراثنا 2021 للحرف اليدوية والتراثية والذي أقيم في شهر أكتوبر 2021، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والوقوف على المعوقات التي تواجه أصحاب الحرف المشاركين في المعرض.

وكشف عبد الملك، عن إنشاء 330 مجمعا صناعيا حرفيا فى 52 مركزا فى مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى، سيتم تسليمها كاملة المرافق، وميزتها أنها تشمل وتأوي الحرفة والتصنيع، وستربطها شبكة تسويق إلكترونى على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتابع ممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة: "فى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة سيتم إضافة 60 مركزا آخرين في المرحلة الثانية، وكل مصر ستشملها مبادرة حياة كريمة وستعمم فيها هذه المجمعات والوحدات الحرفية، وتم الانتهاء من وضع نموذج للوحدة الصناعية".