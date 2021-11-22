رئيس الشيوخ: "أهم ركائز قانون المسنين هو تحديد الملتزمين شرعا بالرعاية"

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعريف الأسرة بمشروع قانون حقوق المسنين، والذى جاء نصه أن الأسرة تشمل الزوج أو الزوجة، الأولاد، الأحفاد، الأخوات.

وطالب النائب أبو النجا المحرزى، أن يتم إضافة كلمة القيم إلى نهاية تعريف الأسرة، وقال النائب يوسف عامر إن الأهل هم المكلفون شرعا برعاية المسنين، وأن الزوج والزوجة ليس مفروضا على آى منهم رعاية أب أو أم أو جد أو جدة الطرف الآخر، وإذا قام بذلك يكون من باب حسن العشرة والتفضل والإحسان الذى حثت عليه الأديان ويمكن أن يستقيم النص الوارد من الحكومة بأن يكون تعريف الأسرة هو الأولاد، الأحفاد، الأخوات وحذف الزوج والزوجة.

واقترح المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس أن يتم إضافة الأب والأم إلى تعريف الأسرة.

وقال النائب حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن:" التعريف جاء بهذا الشكل لآن هناك التزامات قانونية"، وأوضح النائب جميل حليم، مقرر القانون، تعريف الأسرة مردوده فى المادتين 7 و 6 من نفس القانون، حيث يتم تحديد الملزم بالانفاق على المسن وفى حالة عدم قيامه سيتم اللجوء للمحكمة.

وقال المستشار عبد الله الاعصر إن ما جاء فى تعريف الأسرة هم المكلفين شرعا بالانفاق.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: أهم ركائز القانون هو تحديد الملتزمين شرعا بالأمور الواردة بالقانون، مضيفا:"جرى تحدديهم بدقة واللجنة اجتهدت بتحديدهم ليكونوا متفقين مع الشرع وتم ترتيبهم تريب خاص لآن عليهم التزمات بالرعاية أو التزامات مادية".



















































































































































































