بعد سيول الإسكندرية.. "نوة المكنسة" تطرق أبواب بورسعيد (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

عرضت الصفحة الرسمية لموقع "الخليج 365" على الفيسبوك، فيديو، اليوم الأثنين، من محافظة بورسعيد، لرصد سقوط الأمطار على معظم أحياء المدينة الساحلية، التي صاحبها انخفاض في درجات الحرارة ورياح متوسطة.

ونشرت أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد سيارات شفط المياه بمختلف المناطق، لرفع آثار الأمطار وسحب المياه من الشوارع، كما انتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس وسجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التداول، كما تتواصل السفن عمليات الشحن والتفريغ في مينائي شرق وغرب بورسعيد بصورة طبيعية، وانتظمت حركة المعديات بين ضفتي قناة السويس.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع غرف العمليات للأحياء ومدينة بورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن جميع الأحياء ومدينة بورفؤاد على أتم الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة المتوقعة، وكذلك معدات سحب وشفط المياه تنتشر فى كل الأحياء.