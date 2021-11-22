معهد إعداد القادة يشارك في البرنامج التدريبي لسفراء الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

شارك الدكتور حسام الدين مصطفى وكيل معهد إعداد القادة التابع وزارة التعليم العالي في البرنامج التدريبي الخاص بمشروع سفراء الأزهر "إعداد القيادات الأزهرية.. صناعة قائد التطوع"، وذلك لإعداد فريق سفراء الأزهر بمشاركة ٥٢ كلية من كليات جامعة الأزهر لعدد (1000 متدرب) بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وجامعة الأزهر والاتحاد العربي للتطوع ووزارات التخطيط والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ووكالة الفضاء المصرية.

وحسب بيان المعهد، اليوم الاثنين، تقدم وكيل معهد إعداد القادة بالشكر إلي الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذا البرنامج.

ومن جانبه أفاد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، ضرورة إتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية للشباب في البناء المجتمعي، ونشر القيم والعادات الأصيلة والأخلاق بوصفها المعيار الحقيقي لرقى الإنسان والدرع الواقي من المخاطر الاجتماعية المختلفة، حيث أن الشباب هم قاطرة التنمية لذا لابد من تأهيلهم ليصبحوا سفراء في كافة ربوع مصر.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسام الدين مصطفى وكيل المعهد، أن استراتيجية صناعة قائد تضمنت الإشارة للمتدربين من الأزهر الشريف بأن أعظم قائد في حياتنا هو حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن خلال تعاملاته وأخلاقه وسلوكه نستمد منه صلى الله عليه وسلم أسمى معاني القيادة الحقيقة والتي تحدث عنها العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، كما تناولت المحاضرة تعريف القيادة وكذلك القائد المبدع المتميز ودوره في تكوين الفريق المعاون له، وكيف يمتلك القائد دائما زمام المبادرة والتخطيط وصياغة الأهداف والتعامل بحكمة مع المشكلات .

وأوضح وكيل معهد شمل البرنامج التدريبي عرض مهارات الاتصال الفعال للقيادة، توضيح وسائل الاتصال الفعال ومنها لغة الجسد (حركات الجسم واليد والعينين ... الخ)، إلى جانب

شرح الفرق بين القيادة والرئاسة الإدارية (المدير) وماهي السمات والمحددات الشخصية للقائد الإداري وملائمة الأسلوب القيادي لدى المرؤوسين.

واختتم التدريب بالحديث عن مستويات القيادة الإدارية ودورها في بناء الأفراد والمؤسسات، وفى نهاية التدريب تم فتح باب المناقشة والإجابة على جميع التساؤلات.