"خاض في عرض مسئولة بالتعليم".. القبض على مدير صفحة "أحفاد سعد باشا" بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

ألقت قوة من وحدة مباحث مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، القبض على مُعلم يُدعى "س.ص"، لإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، باسم "أحفاد سعد باشا"، للهجوم على سيدة في منصب مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

مصدر أمني أكد لموقع "الخليج 365"، أن التحريات أثبتت ملكية المتهم للصفحة المذكورة، ونجحت وزارة الداخلية في تحديد رقم الهاتف المستخدم وضبط المتهم، وعُرض على النيابة العامة والتي قررت إخلاء سبيله بضمان وظيفته بالتربية والتعليم، فيما تسير الإجراءات القانونية بشكل طبيعي.

من جانبها، قالت "سناء دراز" مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنها فوجئت بصفحة مجهولة على فيسبوك، تتناول مغالطات وانتقادات تخصها خارج إطار العمل جميعها، وتمادت لدرجة الخوض في الأعراض والتهكم على الملبس والشكل، والإساءة للزوج والأبناء، ما دفعها لتحرير محضر بوزارة الداخلية بالقاهرة، والتي بدورها تمكنت من ضبط المتهم من خلال رقم هاتفه.

أضافت في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن المتهم يعمل "مُدرس" وأراد مُسبقًا نقله من محل عمله إلى مقر المديرية، وبسبب حجم الجزاءات الموقعة ضده سلفًا رفضت نقله، ما دعاه لـ"شخصنة الموضوع وحاول النيل من سُمعتي ومكانتي"، وتابعت: "قعدت أيام أبكي من بشاعة الكلام المكذوب، بعد سنوات من العمل تُهدر كرامتي قبل خروجي على المعاش بـ7 شهور، أمر مؤسف، لكن الحمد لله الشرطة ضبطته والقانون فوق الجميع".