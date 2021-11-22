صور.. لحظة تشييع جنازة مُحاربة السرطان "سلمى الزرقا" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

شُيعت، عصر اليوم الإثنين، جنازة سلمى الزرقا؛ الملقبة بـ"مُحاربة السرطان"، والتي وافتها المنية أمس بعد صراع طويل مع المرض.

خرجت جنازة "مُحاربة السرطان" من مسجد المواساة بمنطقة باب شرقي، وسط الإسكندرية، بحضور العشرات من الأقارب والأصدقاء، لتوارى الثرى بمقابر المنارة.

نالت قصة حياة الراحلة، سلمى الزرقا؛ شهرة كبيرة باعتبارها واحدة من محاربات مرض السرطان، وذلك بعد إصابتها بمرض سرطان العظام منذ نحو 6 أعوام، ما تسبب في بتر ذراعها.

ومنذ نحو 10 أشهر انتكست حالة سلمى الزرقا بعد مضاعفات إصابتها بسرطان لوكيميا الدم وزراعة نخاع عظام، واستمرت في مقاومة المرض حتى رحلت عن عالمنا أمس الأحد.

كان من أشهر كلمات محاربة السرطان لمتابعيها حتى تعطيهم الأمل "أحارب من أجل حياتي".. وقالت بعد عملية البتر أن مرض سرطان العظام لم يقدر على هزيمتها حتى بعد فقد ذراعها وأصرت بعدها بأن تنهي الماجستير وحرصت على أن تتعلم الكتابة باستخدام اليد اليسرى لكي تناقش الدكتوراه.

أشارت سلمى، فى منشورها الأخير إلى صعوبة المرض، قائلة: "فى كل معركة أخوضها، أقول لنفسي إنها ستكون الأصعب والأخيرة، ثم أُلقى من على منحدر الجبل مرارًا وتكرارًا، وفى كل مرة فى مكان أعمق وأغمق، هذه إلى حد بعيد المعركة الأكثر صدمة لهم جميعًا لكنها ستنتهى بالتأكيد إن شاء الله، فلنقبل الواقع، ونتقبل الألم ونجد الشجاعة للمضى قدمًا".