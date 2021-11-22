أمريكا / 5 قتلى و40 جريحًا في حادث دهس

اسماعيل عبد الحي - كشف مصدر حكومي أمريكي أن عدد القتلى في حادث الدهس الذي وقع خلال عرض لعيد الميلاد في ويسكونسون، هو 5 بالإضافة إلى 40 جريحا.

ولفت المصدر الحكومي إلى أن أرقام الضحايا قد تتغير مع إستمرار جمع المعلومات وتفحص مسرح الحادث.

وكان دانيل تومسون، رئيس الشرطة في منطقة واكاشيا حيث وقعت عملية الدهس، قد قال إن سيارة الدفع الرباعي المستخدمة في الحادث في حوزة الشرطة بالإضافة إلى شخص "مثير للإهتمام"، على حد تعبيره، يقبع في عهدة الشرطة.

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل إضافية عن هوية القتلى، لافتة إلى أنه يجري إبلاغ عائلات الضحايا.

سي إن إن بالعربية