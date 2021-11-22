شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة الإعلاميين ينعى الإعلامية أسماء مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى الزميلة الإعلامية أسماء مصطفى، التي وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض .

وقال نقيب الإعلاميين إن الإعلامية أسماء مصطفى كانت دمثه الخلق وعرف عنها الإخلاص والتفاني في العمل، حيث كانت تقدم برنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، داعيا الله عز وجل أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته .

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.