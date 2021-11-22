شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار هشام جعفر: خلافات الأباء هى السبب فى الإبلاغ عن حالات الختان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار هشام جعفر المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، أن البلاغات الخاصة بحالات الختان التى تصل إلى مكتب حقوق الطفل غالبا تتم في حالة الخلاف بين الأب والأم، فيقوم أحدهما بالابلاغ نكاية في الآخر وهذه المسألة علي سبيل المثال نتمني من الإعلام أن يسلط عليها الضوء في ظل تكرار وقائع الختان للتوعية بها وأهمية الإبلاغ عنها.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من المائدة المستديرة التي عقدها المجلس الأعلي للإعلام اليوم الاثنين، والتي ترأسها المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلي للإعلام.

أضاف جعفر أن هناك حوادث تعدي على الأطفال بشكل مبالغ فيه من قبل الآباء يحدث علالها اعتداءات بالربط والحرق والكسر وغيره، وهو أمر يحتاج إلى توعية من قبل الإعلام.

وحكى جعفر، عدة وقائع من بينها ربط أحد الآباء لابنته وتعليقها إلى أن أصيبت بـ"غرغرينة" وتم بتر قدمها، والجهة التي أبلغت عن الحادث هى المستشفى وليس الأسرة.