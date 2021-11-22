شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوافق على تعريف المسن المصرى فى قانون حقوق المسنين بـ 65 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعريف كلمة المسن الواردة بالمادة الثانية من مشروع قانون حقوق المسنين، وجاء التعريف كما يلى: المسن هو كل مصرى بلغ سن الخامسة وستين والأجنبى الخاضع لأحكام هذا القانون.

وجاءت موافقة المجلس بعد أن شهدت الجلسة مناقشات حول التعريف، حيث أشار النائب المستشار بهاء الدين أبو الشقة، إلى وجود تناقض بين ما جاء فى هذا التعريف وبين ما جاء فى المادة الأولى من مواد الإصدار، مضيفا أن تعريف المسن تضمن بانه كل مصرى بلغ سن الـ 65 فى حين أن المادة الأولى من مواد الإصدار التى حددت سن المسنين للمصريين والأجانب البالغين لسن الإحالة للمعاش .

وتابع أبو شقة، قائلا:"الإحالة لدينا للمعاش فى القضاء تكون عند سن الـ 70 والموظف العادى يتم إحالته إلى سن الـ 60 وهذا فيه تضارب"، مطالبا بأن يتم إحالة التعريف إلى المادة الأولى من مواد الإصدار حتى يكون هناك انضباط وتناسق بين المواد.

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "المادة الأولى من مواد الاصدار نصت على يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل".

وأوضح وزير شئؤن المجالس النيابية: "لا يوجد آى تناقش لان المادة الأولى من مواد الإصدار، لم تتحدث عن سن المسنين المصريين وتحدثت فقط عن الأجانب المقيمين والبالغين سن المعاش وفقا لقوانين بلدهم" .

وتساءل رئيس مجلس الشيوخ، :"هل هناك لبس؟"، فأجاب الوزير قائلا، لا، متابعا "يمكن تكون الفصلة"، وأضاف: "المعاملة بالمثل فى نهاية مادة الإصدار تزيل هذا التناقض بين كلمة المسنين والمصريين الأجانب".

وقال مقرر مشروع القانون النائب جميل حليم، إن قانون الخدمة المدنية حدد سن المعاش بـ 65 لمن هم من مواليد 67 وهذا يؤكد عدم وجود تعارض.

وأشار النائب طارق عبد العزيز، إلى أن التعارض يكمن فى التمييز بين المصرى والأجنبى، فإذا كان الأجنبى يتم إحالته للمعاش مثلا، وفقا لقانون بلده قانون للمعاش عند سن الـ 60 والمصرى يحال إلى 65 سنة.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، قائلا:"هناك فلسفة للتشريع وهى من أعلى ما يمكن أن تتناوله التشريعات فى العالم، ومكرمة أن لا أتوقف عند أبناء بلدى ولكن تمتد للمقيمين الأجانب ويتم مراعاة التشريعات التى تضبط أحوالهم، وهذا ليس من باب تمييز ولكن تحقيقا للقيمة الحقيقة التى اريد أن أقدمها لهم على أرض الوطن".