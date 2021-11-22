شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل اليونيسيف: الإعلام له تأثير كبير لضمان حقوق الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت ألفت طنطاوي، ممثل اليونسيف في القاهرة، بدعم المجلس الأعلى للإعلام لحقوق الطفل، مؤكدة أن مبادرة تعزيز السياسيات لدعم حقوق الطفل، يدعمها المجلس الأعلى للإعلام مع المجلس القومي الأمومة والطفولة.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس الأعلي للاعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر.

وأكدت أن الإعلام له تأثير كبير لضمان حقوق الطفل حتى يكون كامل الأهلية وقادر على التعبير، وأنه لا بد من وجود معايير لضمان قيام الإعلام بدوره.

بدوره قال المستشار هشام جعفر، المحامي العام الأول بمكتب النائب العام: النيابة العامة تهتم بالطفل المجني عليه والمتهم والشاهد، لأنه الطرف الأضعف في منظومة العدالة، حتى نصل للطفل اينما كان سواء في دور الرعاية أو وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها مؤكدا تقديره لدور الإعلام القوي في تشكيل شخصية الطفل، وأضاف:"نعول عليه لدعمنا في الحفاظ على حقوق الطفل".