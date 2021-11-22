شكرا لقرائتكم خبر عن "عربية النواب": الاتفاق السياسى فى السودان يحمى وحدة الصف ويعزز الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصرى، برئاسة النائب يسرى المغازى رئيس اللجنة، بالاتفاق السياسى الذى تم توقيعه بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الانتقال،ي بالعودة لمنصبه واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني، بما يحفظ المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة.

وأشارت لجنة الشئون العربية إلي أن هذا الاتفاق يحمى وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية ليعزز استقرار السودان المستدام وإزدهاره بما يفتح آفاق التنمية والرخاء لشعبه الشقيق.