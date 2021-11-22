شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سعدة: الإعلام أمام مسئولية كبيرة لدعم الطفل فهو الحلقة الأضعف فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن الطفل هو الحلقة الأضعف فى هذا المجتمع ومن هنا نحن أمام مسئولية كبيرة فى دعم الطفل، موضحا أنه لابد أن يكون هناك استراتيجية قوية لتعليم الطفل.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس الأعلى للإعلام اليوم برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، حول حقوق الطفل وتأثير الإعلام.
أضاف سعدة أن الإعلام يلعب دورا بارزا لأن تكون هناك خارطة طريق للتعامل مع الطفل، فى إطار الدور الذي يقوم به في مسألة التنوير والوعي المجتمعي.
جدير بالذكر أن المائدة تستهدف التنسيق بين القيادات الإعلامية والأجهزة الرقابية ذات الاختصاص لتفعيل مدونة السلوك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بتناول قضايا الطفل والأسرة، والاستعانة بالدليل التوجيهي لحماية حقوق الطفل في الإعلام، ليكون الإطار العام الموجه للسياسات الإعلامية والرقابية في إطار تشاركي تتكامل فيه كافة الأدوار والاختصاصات نحو تطوير منظومة إعلامية ومناخ داعم للأسر المصرية يستهدف تمكين الأطفال والنشء.