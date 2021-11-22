سيول في الإسكندرية.. والصرف الصحي: "الأمطار غير متوقعة" - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تغطية مباشرة لهطول أمطار غزيرة على محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين، وصلت إلى حد السيول كما أكد رئيس شركة الصرف الصحي.

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن المحافظة تعرضت اليوم إلى هطول أمطار غزيرة مفاجئة غير متوقعة وصلت إلى حد السيول على معظم مناطق المدينة وخاصة في أحياء "وسط، شرق، المنتزه أول ، المنتزه ثان"، بينما شهد حي العامرية أمطار خفيفة متفاوتة.

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، في بيان صادر عن الشركة، إنه قد جرى تلقي بلاغات عن وجود تجمعات كبيرة لمياه الأمطار ويجري العمل على حلها.

وأكد نافع، إن معدات الشركة متواجدة بالفعل في بعض أماكن تجمعات المياه وفرق الطوارئ تعمل جاهدة لتصريف مياه الأمطار.

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وواصلت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة نشر نحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

وتأتي الأمطار مخالفة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى تحسن حالة الطقس بدءا من اليوم وتوقف هطول الأمطار- وهو ما أعلنه محافظ الإسكندرية أمس.