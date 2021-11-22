للمرة الثانية.. وزير التنمية المحلية يتفقد أوضاع متضرري السيول في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

وصل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الى محافظة أسوان ، اليوم الإثنين للمرة الثانية خلال أسبوع، لتفقد المناطق المتضررة من السيول والتعويضات والجهود المبذولة لإعمار المناطق المنكوبة.

كان فى استقبال وزير التنمية المحلية، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لاصطحابه فى جولة لعدد من المناطق المتضررة وتفقد أعمال وجهود إنقاذ المتضررين من السيول، وتفقد المساعدات الغذائية والعينية.

قال اللواء أشرف عطية، أن المحافظة حريصة على إصلاح كافة الأضرار التي وقعت على المنازل بعد حصرها بالكامل سواء المنهارة جزئيا أو كليا.

أضاف أن تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، واضحة وهى أن كافة المنازل الواقعة فى مخرات السيول وتعرضت لانهيار جزئي أو كلي لن يسمح بإعادة بنائها مجددا.

موضحا بأن هناك نحو 504 وحدات سكنية بالإيواء العاجل، مكونة من غرفتين وصالة، مفروشة ومجهزة بالكامل، في انتظار نقل المتضررين إليها.