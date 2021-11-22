نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد مطعم المدينة الجامعية للطالبات في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمى:

تفقد الدكتور محمد عبد المالك مصطفى، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم الإثنين، المطعم المركزى بالمدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، للاطمئنان على حالة التغذية لهن.

تفقد عبدالمالك، غرف طهي الوجبات ومراحل التحضير وعمليات الغسيل والتنقية التي تمر بها الأطعمة والأوزان المقررة لكل طالب.

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، مدى سلامة وصحة الغذاء المقدم للطالبات وتأكد من نضج الطعام ومطابقته لمقاييس الجودة المتعارف عليها؛ مشددًا على ضرورة النظافة الدائمة لمطبخ المدينة الجامعية.

وأكد أن مصلحة الطالب من أهم أولويات إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، والتي تحرص على تطبيق أقصى قواعد الرقابة الصارمة على جميع مراحل إعداد الوجبات الغذائية الطازجة أو الجافة، عن طريق مشرفي التغذية واللجان المتخصصة، مشددًا على عدم استلام أي مواد غذائية غير مطابقة للمعايير والشروط الصحية المنصوص عليها فى ذلك.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة، لا تدخر جهدًا في توفير كافة احتياجات الطلاب من أجل توفير بيئة تعليمية ترقي بطلاب جامعة الأزهر، كما أن باب مكتب نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي وقيادات المدينة مفتوحة لتلقي أي شكوى أو مقترح.