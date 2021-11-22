البحرين تدين استهداف الحوثي لمطار نجران

دانت مملكة البحرين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة مسيرة تجاه مطار نجران، في اعتداء ممنهج ومتعمد للأعيان المدنية والمدنيين، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بيقظة وكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدةً وقوف المنامة ودعمها للمملكة العربية السعودية في جهودها للتصدي لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة.



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